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13:07, 3 августа 2026Россия

Россиянка без помощи полиции нашла мужа мертвым на трассе спустя две недели после пропажи

В Свердловской области жена нашла мужа мертвым на трассе спустя две недели после пропажи
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В городе Каменск-Уральский Свердловской области жена без помощи полиции нашла мужа мертвым на трассе спустя две недели после пропажи. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, 38-летний россиянин исчез 17 июля. Мужчина жил вместе с гражданской супругой и детьми. Она пыталась заявить о пропаже возлюбленного 20 и 21 июля. Как утверждает женщина, она обратилась в 23-й отдел полиции, однако там ее отказывались принимать.

Россиянка отметила, что правоохранители только посмотрели данные с дорожных камер видеонаблюдения.

Женщина решила действовать самостоятельно. Она вместе с подругой выехала из Каменска-Уральского в Екатеринбург 1 августа. Поиски стартовали от перекрестка, где камеры зафиксировали машину мужчины в последний раз. За три часа женщины смогли отыскать авто, в салоне они заметили владельца без признаков жизни. «Оперативная группа полиции Екатеринбурга ехала на вызов об обнаружении тела более пяти часов! Они прибыли только в 23:19. Провели поверхностный осмотр, уехали за судмедэкспертом и вернулись только в 00:55 уже 2 августа», — поделилась подруга.

Семья обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. В свердловском Следственном комитете воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось, что житель Горно-Алтайска женился на «черной вдове» и пропал.

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