Глава Сеуты раскритиковал правительство Испании за ситуацию с мигрантами

Глава Сеуты раскритиковал правительство Испании за реакцию на ситуацию с мигрантами

Власти Сеуты заранее предупреждали правительство Испании, что ситуация с мигрантами может повторить события 2021 года, когда в страну через Сеуту из Марокко въехали по меньшей мере 8 тысяч человек, однако оно не придало значения. Реакцию испанского правительства раскритиковал глава Сеуты Хуан Хесус Вивас, сообщает El País.

«Мы сказали им, что через несколько дней можем оказаться в той же ситуации, что и в 2021 году, а в ответ получили, что все уладится, что так происходит каждое лето. Мы сказали, что нет, что, похоже, этого не произойдет, и вот так все и случилось», — заявил он.

Глава испанского автономного города подчеркнул, что сейчас необходимо предотвратить повторение ситуации, и это должно стать поворотным моментом, иначе будет очень трудно восстановить доверие жителей Сеуты.

Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал министерство внутренних дел страны о надвигающемся наплыве мигрантов за несколько недель до прорыва границы между Марокко и Сеутой, однако власти проигнорировали данные разведки.