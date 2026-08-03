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11:27, 3 августа 2026Мир

Испанские власти проигнорировали данные разведки о миграционном кризисе

Cadena SER: Разведка предупреждала испанские власти о грядущем миграционном кризисе
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал министерство внутренних дел Испании о надвигающемся наплыве мигрантов за несколько недель до прорыва границы между Марокко и испанским автономным городом Сеута. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.

«Эти люди не въехали бы в Испанию, если бы министерство внутренних дел приняло меры по предотвращению этого. Министерство внутренних дел пытается переключить внимание на другой фронт, CNI, чтобы не брать на себя ответственность за произошедшее, но граница действительно была недостаточно оснащена средствами безопасности», — следует из публикации.

Отмечается, что испанская разведка направила несколько предупреждений о вероятном массовом въезде мигрантов через Сеуту без указания точного времени, однако правительство проигнорировало сообщения службы.

Ранее Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового потока мигрантов из Марокко. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, кадры из Сеуты шокируют и демонстрируют, какую опасность несет неконтролируемая миграция для Европы.

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