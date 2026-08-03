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12:21, 3 августа 2026 (обновлено: 12:28, 3 августа 2026)Россия

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Харьковской области

Минобороны: Россия освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Харьковской области. В Минобороны в ходе брифинга разъяснили, что речь идет о Белом Колодезе и Устиновке.

Операцию по взятию территорий провели представители группировки войск «Север».

В Минобороны отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий «Севера».

До этого стало известно, что российские военнослужащие взяли Новую Сечь в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тогда же противник потерял в зоне действия «Севера» до 200 бойцов, а в зоне действия «Центра» — до 340 человек.

Еще раньше был освобожден населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Операцию провели представители группировки войск «Восток».

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