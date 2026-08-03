Ранившего ножом двух человек в Подмосковье задержали

В Солнечногорске задержали мужчину в маске, порезавшего двух человек

Задержан мужчина, который напал с ножом на двух человек в Солнечногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

Неизвестный в маске напал на двух человек рано утром 3 августа. Одного из потерпевших спасти не смогли. Причастным к нападению оказался 49-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о расправе и покушении на расправу. В ближайшее время фигуранта доставят в следственный отдел.

Известно, что второй потерпевший — 48-летний мужчина — находится в больнице с ранениями плеча и предплечья. Его состояние оценивается как средней тяжести.

