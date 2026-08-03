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Силовые структуры
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13:05, 3 августа 2026 (обновлено: 13:50, 3 августа 2026)Силовые структуры

Ранившего ножом двух человек в Подмосковье задержали

В Солнечногорске задержали мужчину в маске, порезавшего двух человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержан мужчина, который напал с ножом на двух человек в Солнечногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

Неизвестный в маске напал на двух человек рано утром 3 августа. Одного из потерпевших спасти не смогли. Причастным к нападению оказался 49-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о расправе и покушении на расправу. В ближайшее время фигуранта доставят в следственный отдел.

Известно, что второй потерпевший — 48-летний мужчина — находится в больнице с ранениями плеча и предплечья. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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