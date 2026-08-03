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Силовые структуры
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10:03, 3 августа 2026Силовые структуры

Неизвестный в маске устроил смертельную поножовщину в российском городе

В Солнечногорске мужчина в маске и с ножом напал на двоих россиян, один не выжил
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Солнечногорске неизвестный мужчина в маске напал с ножом на двоих местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Поножовщина произошла рано утром 3 августа. 48-летний пострадавший рассказал, что на него и его 44-летнего знакомого набросился неизвестный с ножом. Изранив мужчин, он скрылся.

В результате один пострадавший скончался на месте, а второй получил резаные раны плеча и предплечья. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее в Анапе 12-летний местный житель во время конфликта на детской площадке ударил сверстника ножом.

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