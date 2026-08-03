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13:19, 3 августа 2026 (обновлено: 13:47, 3 августа 2026)Экономика

Верховный суд встал на сторону банков в споре о банкротстве заемщика

ВС обязал банкрота платить кредит: Заемщики будут неправы по умолчанию из-за новых правил
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Решение Верховного суда по делу нижегородского заемщика, взявшего в июле 2022 года три кредита на общую сумму более 900 тысяч рублей и признанного банкротом после потери трудоспособности, фактически создало прецедент, при котором заемщик оказывается неправым по умолчанию, даже если банки не проверяют его данные. Об этом пишет «Царьград».

Судебная коллегия по экономическим спорам встала на сторону кредитных организаций и обязала должника выплатить 236,6 тысячи рублей, указав на его недобросовестность — он не сообщил о наличии других кредитов при подаче заявок, хотя в анкетах банков такой вопрос отсутствовал.

«Главным фактором стало неуказание того, что ранее уже были оформлены другие кредиты. Он якобы "не мог не осознавать", что информация о взятых кредитах в базах данных, которыми пользуются финансовые организации, обновляется в течение нескольких дней, что как бы нивелирует аргумент, почему банки самолично не проверили данные», — отмечает обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий.

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Юристы, комментируя решение, разошлись в оценках: Иван Миронов указал, что суд исходил из недобросовестности клиента, который «осознавал, что не собирается возвращать кредиты», а Дмитрий Кваша счел, что новых обязанностей для заемщиков решение не создает, хотя и дает преимущество банкам.

Эксперты предупреждают, что этот прецедент может иметь масштабные последствия на фоне рекордного роста кредитования: только за июнь 2026 года банки выдали населению 460 миллиардов рублей, что в 1,7 раза превышает прошлогодние показатели. Главный вопрос, по мнению аналитиков, заключается в том, что четких доказательств преднамеренной недобросовестности заемщика в деле нет, а ситуация выглядит так, будто государство встало на сторону банков, не предложив внятного правового регулирования для серой зоны одновременного получения нескольких кредитов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на фоне замедления роста реальных доходов. Граждане стали чаще отдавать предпочтение бюджетным покупкам. Речь идет, например, о приобретении мебели или бытовой техники.

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