Румынcкие военные взорвали русло Дуная

Румыния подорвала русло Дуная из-за угрозы остановки местной АЭС

Румынские военные использовали около 180 килограммов взрывчатки для подрыва подводной скалы в русле резко обмелевшего из-за жары Дуная. Как пишет Bloomberg, сделано это было, чтобы избежать прекращения работы Чернаводской АЭС в условиях, когда Бухарест уже остановил один из двух реакторов станции, не имея возможности обеспечивать надлежащее охлаждение оборудования.

Ранее сообщалось, что с такими же проблемами столкнулись в Венгрии, где речь зашла об остановке работы АЭС «Пакш», обеспечивающей половину необходимого стране электричества.

По словам исполняющего обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, контролируемый подрыв скалы, сужавшей один из рукавов реки произвели, чтобы перенаправить воду в основное русло, питающее Чернаводскую станцию. К 5 августа также планируется затопить четыре заполненных камнями баржи, чтобы создать преграду, которая направит поток воды в сторону АЭС.

Также 3 августа премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае в Сербии и Европе и призвал жителей страны экономить воду и электроэнергию. Уровень Дуная «на входе» в страну в поселке Бездан оказался ниже нормы на 163 сантиметра, а в Нови Саде, втором по величине городе Сербии, он снизился на 64 сантиметра. При этом уровень воды в крупнейшем притоке Дуная, реке Сава, не дотягивает до нормы почти метр.