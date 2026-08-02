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11:04, 2 августа 2026Мир

Единственную АЭС в европейской стране отключили впервые за 44 года

В Венгрии отключили АЭС «Пакш» из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о решении полностью остановить АЭС «Пакш». Это происходит впервые за 44 года. Об этом пишет Reuters.

Станция, производящая около половины всей электроэнергии в стране, будет отключена в воскресенье, 2 августа. Это решение принято на фоне критического падения уровня воды в Дунае, вызванного длительным отсутствием осадков. Речная вода необходима для охлаждения реакторов, и ее недостаток делает дальнейшую работу станции невозможной, отметил Мадьяр.

Обмеление реки уже негативно сказалось на судоходстве и туризме, добавил премьер-министр Венгрии. Восстановление нормального режима работы АЭС будет зависеть от того, как скоро уровень воды в Дунае поднимется до безопасных отметок.

29 июля в Венгрии был объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия, где наблюдались максимальные в истории показатели температур.

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