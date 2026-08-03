Опасность комариных укусов оценили

ВОЗ: Большинство комариных укусов не опасны для здоровья

Чаще всего комариные укусы доставляют дискомфорт, но не угрожают здоровью человека. Опасность контакта с этими насекомыми оценили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, пишет РИА Новости.

«Большинство комариных укусов доставляют неудобства, но не представляют опасности для здоровья», — заявили эксперты. В ВОЗ отметили, что реакция на слюну комара может привести к появлению зуда и припухлости в месте укуса, однако в большинстве случаев они исчезают в течение нескольких дней.

При этом в организации уточнили, что некоторые виды комаров могут переносить вирусные и паразитные инфекции.

Ранее в ВОЗ рекомендовали выливать воду из емкостей со стоячей водой в доме, чтобы защититься от комаров. По словам экспертов, насекомые используют стоячую воду для размножения.