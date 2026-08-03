Названо способное улучшить отношения России и Германии событие

Политолог Рар: Отношения России и Германии может улучшить приход к власти партии АдГ

Отношения России и Германии может улучшить приход к власти немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Такое мнение выразил политолог Александр Рар, передает NEWS.ru.

«Исправить положение в ухудшающихся отношениях Москвы и Берлина может только приход к власти АдГ, причем на федеральном уровне, где ведется внешняя политика», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что хотя АдГ и выступает за прекращение помощи Украине и за дипломатическое урегулирование конфликта, ее не следует считать пророссийской партией.

Ранее Рар заявил, что преемником канцлера Германии Фридриха Мерца может стать премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.