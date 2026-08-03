Назван возможный преемник Мерца

Политолог Рар: Хендрик Вюст может сменить Мерца уже осенью и стать новым канцлером ФРГ

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст может сменить действующего канцлера Германии Фридриха Мерца и занять его должность уже этой осенью. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар, передает NEWS.ru.

«Многие наблюдатели считают, что Мерц находится в тупиковой ситуации, выход из которой — отказ от власти и передача кресла канцлера более молодому и влиятельному премьер-министру Северного Рейна-Вестфалии Хендрику Вюсту», — заявил эксперт.

Рар указал на то, что после осенних выборов может сложиться ситуация, когда Христианско-демократическому союзу (ХДС) придется объединиться с «Альтернативой для Германии» (АДГ). Однако, как отмечает он, Мерц «наотрез отказывается от такого сотрудничества».

«Он, спасая себя и свою власть, может, конечно, рвануть в объятия левых партий, но этим он окончательно потеряет поддержку консервативного крыла в ХДС», — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что в руководстве ХДС обсуждают возможность отставки Мерца с должности канцлера ФРГ. Ожидается, что отставка может произойти к Рождеству, которое в Европе отмечается 25 декабря.