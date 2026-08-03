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16:22, 3 августа 2026Путешествия

Названы самые доступные пляжные направления для отдыха в бархатный сезон

Сочи, Батуми и Измир — самые доступные пляжные направления для отдыха в бархатный сезон
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Сочи, Батуми и Измир названы самыми доступными пляжными направлениями для отдыха в бархатный сезон в 2026 году. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, аналитики проанализировали цены на туры к морю с 1 сентября по 31 октября. Самым дешевым вариантом оказался Сочи — перелет в обе стороны будет стоить в среднем 23,6 тысячи рублей, а сутки в трехзведочном отеле обойдутся в 3,2 тысячи рублей минимум.

На второй строчке разместился грузинский Батуми: перелет туда и обратно встанет в 34,3 тысячи рублей, а ночь в гостинице — в 3,4 тысячи рублей. Третью позицию занял турецкий Измир — 34,4 тысячи рублей за перелет и 3,9 тысячи рублей за жилье на сутки.

Ранее были раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле.

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