Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:05, 16 июня 2026Путешествия

Раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон

OneTwoTrip: Стало известно о желании россиян сэкономить на путешествиях в бархатный сезон
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Об этом стало известно из исследования сервиса OneTwoTrip, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Так, в компании проанализировали ранние бронирования на бархатный сезон с сентября по октябрь 2026 года и сравнили данные с прошлогодними. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле. Так, длительность путешествий в этот период в 2025 году составила четыре дня, в 2026-м — 4,3 дня. Также средняя стоимость за отели и апартаменты снизилась с 9,6 тысячи рублей до 8,6 тысячи.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Тройка лидирующих направлений внутри России осталась неизменной — это Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Однако у россиян появился новый фаворит. Так, в топ вошел Приморский край, спрос на регион вырос за год на 90 процентов. При этом интерес путешественников к Сахалинской, Мурманской, Владимирской и Ленинградской областям, а также к Республике Дагестан снизился.

Ранее россияне рассказали об отпуске мечты. Так, большинство россиян (39 процентов) назвали идеальным отпуск на вилле с профессиональным шеф-поваром, большим бассейном и частным пляжем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия заглушила Starlink

    В России оценили контракт Лондона и Киева на поставку урана

    Россию назвали выигравшей от иранского кризиса

    В МВД России опровергли принадлежность к боту в Telegram с бонусами и фриспинами

    Названа главная ошибка ипотечников

    Мигранты с мачете устроили драку в центре туристического города Европы и попали на видео

    Назван срок рассмотрения допуска российских фигуристов

    Описана возможная тактика ВСУ при атаке на Московский НПЗ

    Фидан заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    В сети обсудили внешний вид Мелании Трамп на турнире UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok