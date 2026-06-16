OneTwoTrip: Стало известно о желании россиян сэкономить на путешествиях в бархатный сезон

Раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Об этом стало известно из исследования сервиса OneTwoTrip, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Так, в компании проанализировали ранние бронирования на бархатный сезон с сентября по октябрь 2026 года и сравнили данные с прошлогодними. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле. Так, длительность путешествий в этот период в 2025 году составила четыре дня, в 2026-м — 4,3 дня. Также средняя стоимость за отели и апартаменты снизилась с 9,6 тысячи рублей до 8,6 тысячи.

Тройка лидирующих направлений внутри России осталась неизменной — это Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Однако у россиян появился новый фаворит. Так, в топ вошел Приморский край, спрос на регион вырос за год на 90 процентов. При этом интерес путешественников к Сахалинской, Мурманской, Владимирской и Ленинградской областям, а также к Республике Дагестан снизился.

Ранее россияне рассказали об отпуске мечты. Так, большинство россиян (39 процентов) назвали идеальным отпуск на вилле с профессиональным шеф-поваром, большим бассейном и частным пляжем.