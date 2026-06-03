Россияне раскрыли траты на отпуск мечты

Россияне назвали идеальным отпуск на вилле с профессиональным шеф-поваром

34 процента россиян готовы потратить на отпуск мечты от 550 до 700 тысяч рублей. Такие данные раскрыли аналитики сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 22 процента респондентов заявили, что отдали бы за идеальный отдых от 850 тысяч до 1 миллиона рублей, а 17 процентов — от 400 до 550 тысяч рублей. Лишь 7 процентов опрошенных оценили такое путешествие в сумму более миллиона рублей, а 5 процентов — до 100 тысяч рублей.

Большинство россиян (39 процентов) назвали идеальным отпуск на вилле с профессиональным шеф-поваром, большим бассейном и частным пляжем. На втором месте оказался круиз на суперъяхте с личным экипажем (32 процента), на третьем — отдых на частном острове с доступом на джете (24 процента). Еще 21 процент предпочли бы отпуск в люксовых апартаментах в центре крупных городов.

«При этом большинство оценивает такую поездку в 550-700 тысяч рублей, что для подобного уровня сервиса довольно скромно. Это говорит о том, что люди готовы мечтать, но пока не очень представляют реальную стоимость таких путешествий», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские миллионеры полюбили отдых люкс в Северной Корее с бронированными машинами и вертолетами. По данным туроператоров, среди россиян спрос на поездки в самую закрытую страну мира за год вырос в три раза.