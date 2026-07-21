Хищение 12 миллиардов рублей раскрыли на поставках авиазапчастей в России

В Москве суд взял под стражу руководителей «Протектора» за хищение 12 млрд рублей

Тверской суд Москвы взял под стражу главного бухгалтера предприятия «Протектор» Дмитрия Гетто и мать основного акционера этой компании Ольгу Провоторову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Сообщается, что им вменяют хищение около 12 миллиардов рублей, которые Росавиация выделила на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. Задержанные смогли убедить заказчиков, что у них есть каналы поставки комплектующих и возможность оперативно организовать их закупку у иностранных контрагентов. После этого они получали аванс по контрактам, но обязательства не исполнили.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полиция задержала обналичивших миллиард рублей мужчин.