Обнальщики из российского региона прогнали по счетам больше миллиарда и попали на видео

В Иркутской области полиция задержала обналичивших 1 млрд рублей мужчин

В Иркутской области полиция задержала троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Видео с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео можно заметить, как правоохранители заходят в дома злоумышленников, кладут их на пол и надевают наручники. На следующих кадрах показаны рубли, доллары и карты, которые использовали задержанные.

По предварительным данным, обнальщики организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В схеме участвовал руководитель одного из кредитных учреждений региона.

Без соответствующих лицензий нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Под видом оплаты за мнимые сделки они обналичивали капитал и возвращали его клиентам за вычетом комиссии — не менее 14% от суммы. Незаконный доход группы оценивается примерно в 190 миллионов рублей.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются другие соучастники.

Ранее в Алтайском крае организованная преступная группировка (ОПГ) заполучила не менее 35 миллионов рублей на аферах с банковскими переводами.