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08:06, 5 июня 2025Силовые структуры

Фейковые банкиры заполучили десятки миллионов рублей на аферах с переводами

В Алтайском крае ОПГ получила 35 млн руб. на банковских переводах
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Алтайском крае организованная преступная группировка (ОПГ) заполучила не менее 35 миллионов рублей на аферах с банковскими переводами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 173.3 («Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций») УК РФ. Обвинение предъявили троим местным жителям. Их отправили под стражу.

По версии следствия, с 2019 по май 2025 года члены ОПГ искали юридических лиц, которые хотели обналичить деньги. Злоумышленники предлагали перевести необходимую для обналичивания сумму на подконтрольные им счета, зарегистрированные на подставных лиц. Далее деньги переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе для придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18 процентов от общей суммы. За пять лет члены ОПГ таким образом получили не менее 35 миллионов рублей.

Обвиняемые также сбывали через подконтрольные фирмы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. К ним обращались фирмы со всей России, чтобы в последующем получить налоговые льготы, не положенные им по закону.

Ранее в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области были задержаны 11 теневых банкиров, обналичивших почти миллиард рублей в трех российских регионах.

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