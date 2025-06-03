Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 3 июня 2025Силовые структуры

Полиция раскрыла обналичивших миллиард рублей теневых банкиров в трех российских регионах

Полиция задержала 11 теневых банкиров, обналичивших 980 млн в трех регионах РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области задержаны 11 теневых банкиров, обналичивших почти миллиард рублей в трех российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Среди подозреваемых — 60-летний организатор и 57-летний главный бухгалтер. Они и еще трое фигурантов получили запрет определенных действий. Кроме того, третий задержанный — занимавшийся обналичиванием 28-летний молодой человек попал под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные допрошены в качестве свидетелей.

По данным агентства, полицейские провели обыск у подозреваемых. Были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи учета и деньги. Правоохранители устанавливают другие эпизоды и соучастников фигурантов.

По данным полиции, теневые банкиры с января 2022 года работали в офисе, расположенном в поселке имени Свердлова, услуги оказывались без регистрации и лицензии. Правоохранители раскрыли, что они получали деньги на счета в банках подконтрольных им лиц, а потом по фиктивным основаниям обналичивались с помощью фирм-однодневок и передавались клиентам с вычтенной комиссией, составлявшей 2,5 процента от суммы. Таким образом, злоумышленники получили доход в размере 24 миллиона 508 тысяч 14 рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    В Совфеде заявили об утрате управляемости НАТО

    Расправившегося с таксисткой 17-летнего цыгана из Коркино осудили на 10 лет

    Пожилая женщина украла драгоценности у невесток и сбежала с 30-летним любовником

    Украина присоединилась к платформе НАТО по обмену данными с истребителями и системами ПВО

    Джессика Альба порадовала фанатов фигурой в бикини

    У российской школьницы остановилось сердце после игры в фонтане

    В России отец бойца СВО лишил его мать «гробовых»

    Полиция раскрыла обналичивших миллиард рублей теневых банкиров в трех российских регионах

    В Раде заявили о серьезной проблеме с демографией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости