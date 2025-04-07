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16:00, 7 апреля 2025Силовые структуры

В российских регионах задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Волк: В Уфе задержаны подозреваемые в теневом обналичивании миллиарда рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодарском крае и Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2024 год фигуранты привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые потом обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12 процентов.

Полицейские задержали в Краснодарском крае предполагаемого организатора преступной схемы и двоих его подельников в Уфе. Во время обысков у них изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что в Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.

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