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09:08, 13 декабря 2024Силовые структуры

В России задержана обналичившая более 2,5 миллиарда рублей группа подпольных банкиров

В Казани задержали группу подпольных банкиров с оборотом более 2,5 млрд рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД России

В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

По данным ведомства, с октября 2023 года злоумышленники в городе Казань осуществляли деятельность по незаконному обналичиванию денег. У всех участников группы были четко распределены обязанности. Одни искали и отбирали клиентов и контрагентов. Другие перевозили наличные, остальные вели бухгалтерию и оформляли документы.

Они проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 процентов. Доход за время работы криминальной организации составил более 43 миллионов рублей при обороте не менее 2,5 миллиарда рублей. Было задержано семь участников группы.

Ранее сообщалось, что псевдобанкиры обманули россиян при обналичивании денег на 66 миллионов рублей и попались.

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