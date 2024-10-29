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10:28, 29 октября 2024Силовые структуры

Псевдобанкиры обманули россиян при обналичивании денег на 66 миллионов рублей и попались

В Нижегородской области поймали псевдобанкиров за обман граждан на 66 млн рублей

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Нижегородской области задержали псевдобанкиров, которые обманывали россиян при обналичивании денег на 66 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц»). Фигурантам избраны различные меры пресечения.

По данным правоохранителей, в период с января 2019 по июнь 2024 года псевдобанкиры искали желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за некие якобы оказанные услуги или поставленные товары. Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций. Сообщники выдавали заказчикам наличные деньги с удержанием комиссии не менее 16 процентов. Таким образом, по предварительным данным, за указанный период фигуранты получили порядка 66 миллионов рублей.

По информации официального представителя МВД России, силовики провели обыск у задержанных. В результате было обнаружено и изъято более семи миллионов рублей, печати организации, компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и другие предметы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ раскрыли сеть из 29 офисов, незаконно обналичивающих гривны на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

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      Анна Габай
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