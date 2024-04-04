ФСБ раскрыла сеть из 29 незаконно обналичивающих гривны в России офисов

В ДНР и Запорожье раскрыта сеть из 29 офисов, незаконно обналичивающих гривны

Сотрудники ФСБ раскрыли сеть из 29 офисов, незаконно обналичивающих гривны на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Уточняется, что злоумышленники обналичивали средства через зарубежные электронные финансовые площадки с использованием криптовалюты. Всего за 2023 год, по предварительным данным, они смогли обналичить и вывести за рубеж около 500 миллионов украинских гривен (1,2 миллиарда рублей).

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ в Сахалинской области изъяли у двух местных жителей три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, килограмм пороха, два охотничьих ружья и комплектующие детали. Возбуждены уголовные дела.