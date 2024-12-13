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16:53, 13 декабря 2024Силовые структуры

Задержание обналичившей 2,5 миллиарда рублей группы подпольных банкиров попало на видео

МВД показало видео с задержанием в Казани группы подпольных банкиров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России задержана обналичившая более 2,5 миллиарда рублей группа подпольных банкиров

МВД показало видео с задержанием в Казани обналичившей более 2,5 миллиарда рублей группы подпольных банкиров. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как силовики задерживают фигурантов. Кроме того, снят обыск в их офисе и изъятые телефоны, сим-карты, банковские карты, документы и наличные деньги.

О задержании злоумышленников стало известно утром 13 декабря. По информации правоохранителей, группа действовала с октября 2023 года. Участники проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 процентов. Доход за время работы криминальной организации составил более 43 миллионов рублей при обороте не менее 2,5 миллиарда рублей. Было задержано семь участников группы.

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