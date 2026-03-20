Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:35, 20 марта 2026

Раскрыты подробности люкс-отдыха российских богачей в Северной Корее

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: KCNA / via Reuters

Российские миллионеры полюбили люкс-отдых в Северной Корее с бронированными машинами и вертолетами. Подробности отпусков отечественных богачей раскрыл Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным туроператоров, спрос на поездки в самую закрытую страну мира возрос среди россиян в три раза за год. Состоятельные путешественники предпочитают жить в вип-номерах с повышенными мерами безопасности. Им выделяют личного водителя, вертолет и частный джет.

При этом независимо от стоимости тура никто не имеет права ходить по улицам в одиночку — лишь в сопровождении гида.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в КНДР — за последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом. Рост интереса россиян связан с увеличением количества мест для отдыха в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok