15:24, 11 мая 2026Бывший СССР

Пашинян прокомментировал отсутствие реакции на антироссийские заявления Зеленского

Премьер Армении Пашинян объяснил отсутствие реакции на заявления Зеленского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Софья Сандурская / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил отсутствие реакции на антироссийские заявления президента Украины Владимира Зеленского тем, что он не должен «реагировать на все подряд». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По словам премьер-министра Армении, он в статусе главы принимающей страны не должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд, а Армения — маленькая страна и не собирается вмешиваться во все мировые дела.

Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, осознавая их изменения.

