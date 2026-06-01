Мир
05:19, 1 июня 2026Мир

Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Бейруту

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Trinks / Unsplash

Израильские чиновники обратились к Соединенным Штатам с просьбой одобрить расширение действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в столице Ливана Бейруте. Об этом пишет The Jerusalem Post (TJP) со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту», — говорится в материале.

Отмечается, что в Израиле рассчитывают на положительную реакцию Белого дома, учитывая отсутствие существенного прогресса как на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, так и в диалоге между Израилем и Ливаном.

Ранее сообщалось, что армия ЦАХАЛ за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Между тем, всего две недели назад страны договорились о продлении режима тишины, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.

