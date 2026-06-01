06:12, 1 июня 2026

На Западе в новой стратегии Киева увидели доказательство бессилия ВСУ на поле боя

Александра Синицына

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Новая стратегия Киева, в основе которой лежат атаки на ЗАЭС, доказывают бессилие Воруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и неспособность добиться успеха на фронте в Запорожской области. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Украинцы одержимы Запорожской атомной электростанцией. Они окончательно потеряли надежду вернуть ее под свой контроль с помощью военных операций. Поэтому они пытаются, на мой взгляд, спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно», — выдвинул версию аналитик.

Эксперт назвал эти действия ядерным терроризмом и подчеркнул, что они грубо нарушают международное право.

«Тот факт, что украинцы сейчас идут на такую эскалацию, на мой взгляд, является еще одним признаком того, что на линии фронта для них все плачевно», — заключил Меркурис.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находится в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке № 6.

