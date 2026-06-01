Макрон опубликовал видео задержания следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор»

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор». Публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с морским правом», — написал французский лидер.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно и поэтому применяет бандитские методы.