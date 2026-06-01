Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:12, 1 июня 2026Мир

Опубликованы кадры задержания ВМС Франции следовавшего из России танкера

Макрон опубликовал видео задержания следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор». Публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с морским правом», — написал французский лидер.

Ранее Макрон сообщил, что военно-морские силы (ВМС) Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор».

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад, идущий на захват судов, уже не может конкурировать честно и поэтому применяет бандитские методы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    Россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью

    На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

    Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

    Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

    В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

    49-летняя Шакира в микроплатье попала в объектив папарацци

    Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

    У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

    Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok