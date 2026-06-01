Певица Дуа Липа вышла замуж за актера Каллума Тернера

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа тайно вышла замуж на актера Каллума Тернера. Снимки с торжества публикует Page Six.

Невеста для появления на церемонии выбрала кутюрный костюм модного дома Schiaparelli, который состоял из блейзера и асимметричной юбки, дополнив образ украшениями Bvlgari. В то же время жених предпочел темно-синий костюм.

Известно, что официальная регистрация, которая предвещает свадьбу в Палермо, проходила в лондонской ратуше Мэрилебон. Роскошное торжество планируют провести на вилле Вальгуарнера XVII века в Багерии. Отмечается, что на мероприятие прибудут десятки именитых гостей, в том числе Донателла Версаче и Элтон Джон.

Ранее в мае Дуа Липа показала фото с девичника с аксессуарами на 22 миллиона рублей.