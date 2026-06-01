В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

Трубопровод CEPS — мощная кровеносная система НАТО — может стать целью ударов России

Подземная сеть в Центральной Европе Central Europe Pipeline System (CEPS) представляет собой крупнейшую трансграничную систему трубопроводов в рамках НАТО — мощную «кровеносную сеть» альянса, которая может стать одной из основных целей для ударов России в случае полномасштабной континентальной войны. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Обладая протяженностью более 5484 километров, эта стратегическая сеть проходит через территории Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга и Нидерландов», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что созданная во время холодной войны подземная сеть CEPS, связывающая крупные европейские порты, заводы, склады и авиабазы, способна обеспечить бесперебойные поставки топлива для основных военных объектов США в Центральной Европе в условиях масштабного конвенционального конфликта.

«С военной точки зрения, эта сеть функционирует как кровеносная система, позволяющая авиации США и НАТО поддерживать предельную интенсивность боевых вылетов без риска столкнуться с дефицитом горючего на передовых аэродромах», — заключает издание.

В феврале 2025 года Spiegel со ссылкой на внутренние документы альянса сообщил, что НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии на случай потенциального конфликта с Россией.

В ноябре 2024-го президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что Варшава готова вложиться в финансирование продления военных трубопроводов НАТО на восток, до территории страны.