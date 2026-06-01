13:41, 1 июня 2026Силовые структуры

Нападавшей на сверстников группировке подростков из российского города вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил подростков, нападавших на сверстников
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SORASIT SRIKHAM-ON / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре суд вынес приговор четырем местным жителям, двое из которых не достигли 18 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Им назначено от года и трех месяцев до пяти с половиной лет лишения свободы. Двое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а по достижении 18 лет — в колонии общего режима, как и их совершеннолетние подельники.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2024 года злоумышленники, используя численное и физическое превосходство, нападали на своих сверстников. Они избивали подростков, забирали у них деньги и личные вещи. Если денег у жертвы не было, потерпевших заставляли оформлять микрозаймы, а полученные средства передавать нападавшим. Ущерб по каждому эпизоду составлял от тысячи до 44 тысяч рублей.

Ранее в Краснодаре 16-летняя девочка с выбитыми зубами и короткой стрижкой организовала «бойцовский клуб».

