Девочка с выбитыми зубами организовала «бойцовский клуб» в российском городе

В Краснодаре СК возбудил дело из-за ОПГ, собранной девочкой с выбитыми зубами

В Краснодаре 16-летняя девочка с выбитыми зубами и короткой стрижкой организовала «бойцовский клуб». Об этом сообщает Telegram-канал RT.

По данным канала, подросток собрала что-то наподобие организованной преступной группировки (ОПГ), которая устраивает массовые драки, нападает на прохожих и на детей, а также ворует мотоциклы.

По словам местных жителей, 16-летняя организаторша живет на съемной квартире с пятью или шестью гражданами и без родителей. Она состоит на учете в МВД. Они рассказали, что мать девочки отказалась от нее. Местонахождение женщины неизвестно. Прокуратура организовала проверку надзорных органов и родителей.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

По информации RT, банда подростков под предводительством фигурантки чуть не выбросила ребенка с пятого этажа. У пострадавшей якобы сломан нос и выбиты зубы. Кроме того, от их действий пострадала 14-летняя школьница. Хулиганы избили ее 4 ноября во дворе жилого дома. Мать девочки обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры организованных девочкой уличных боев десятков подростков, на которые пожаловались жители Краснодара.