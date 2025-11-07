Россия
Появились кадры организованных российской школьницей уличных боев

В Краснодаре девочка-подросток организовала уличные бои десятков школьников
Анастасия Шейкина
В сети появились кадры организованных девочкой уличных боев десятков подростков, на которые пожаловались жители Краснодара. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что десятки подростков сформировали круг, внутри которого проходит драка. На видеозапись, судя по всему, попал конец драки, после которой школьники выходят внутрь круга и пожимают друг другу руки.

«Кого-то идти защищать что-то стремно. Кругом ходят взрослые, всем плевать вообще», — слышен голос автора ролика за кадром.

О том, что в Краснодаре проходят уличные бои подростков, стало известно 7 ноября. Жители пожаловались на группы подростков, которые устраивают драки во дворах домов в местах, где нет камер. Лидером группы школьников называют 16-летнюю школьницу. У девочки нет передних зубов, она так же, как и большинство других участников драк в Краснодаре, занимается единоборствами. В результате драк пострадали как минимум четыре человека.

