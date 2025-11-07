В российском городе пожаловались на организованные уличные бои десятков подростков

В Краснодаре около 30 подростков устраивают уличные бои в местах без камер

Жители Краснодара пожаловались на десятки подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, в драках участвуют около трех десятков подростков. Лидером группы школьников называют 16-летнюю школьницу. У девочки нет передних зубов, она так же, как и большинство других участников драк в Краснодаре, занимается единоборствами.

Как рассказали местные, по вечерам во дворах для участия в организованных боях собираются подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Они снимают жестокие избиения на видео и выкладывают в сеть.

Известно, что в результате уличных драк как минимум четыре человека пострадали. Одной из получивших травмы стала 14-летняя девочка — ее избили до потери сознания. У школьницы оказался сломан нос и выбиты зубы, также у нее зафиксировали гематомы по всему телу. Также пострадал мужчина, который сделал подросткам замечание — после избиения он на время потерял память.

Родители пострадавших уже написали заявления в полицию. Они также готовят обращение в Следственный комитет (СК).

Ранее СК обвинил 14-летнего подростка Муслима Мурдиева в том, что он нападал на прохожих на Ходынском поле в Москве и избивал их на камеру. За школьника вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который настаивал, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видео интерпретировано сторонами обвинения некорректно.