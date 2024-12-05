В Следственном комитете (СК) России отреагировали на критику главы Чечни Рамзана Кадырова из-за дела 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, который обвиняется в нападении на прохожих. В рамках уголовного дела о хулиганстве правоохранители приняли необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего, а также причастных к нему лиц. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следствие узнало о сговоре пятерых подростков, которые избивали прохожих. Один из подозреваемых юношей провоцировал жертву, вступая с ней в словесную перепалку, после чего становился зачинщиком драки. Другие подростки в этот момент наблюдали за избиениями и давали советы о том, как стоит наносить удары. В некоторых случаях в драках принимали участие все пятеро.
Один из наиболее громких случаев избиения произошел в сентябре 2023-го, когда пятеро подростков серьезно избили восьмерых, среди которых оказалось семеро несовершеннолетних. Все нападения были организованы на территории московских торговых центров. Действия подростков квалифицировали по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Доказательством также послужили видеозаписи, на которых были запечатлены драки.
В СПЧ России Кадырова призвали вспомнить о единстве права во всех субъектах страны
Член Совета по правам человека (СПЧ) России Ева Меркачева заметила, что критика Рамзана Кадырова в адрес главы СК России Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева звучит странно. Она заявила, что в России существует единство права, о котором не стоит забывать.
Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить
Меркачева допустила, что резкое заявление Кадырова могло быть подкреплено реальными нарушениями в деле 14-летнего Мурдиева, который в данный момент находится под домашним арестом. Тем не менее чиновница заметила, что критика от главы Чечни, где в силовых структурах также регулярно фиксируют нарушения, выглядит необоснованно.
Она напомнила, что чеченская прокуратура до сих пор не предоставила информацию о местонахождении Седы Сулеймановой, дело об убийстве которой было возбуждено следователями региона. О прогрессе в расследовании дела о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне также пока ничего неизвестно, подытожила член СПЧ.
Полковник ФСБ в запасе оценил критику Кадырова в адрес СК и МВД
Полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук оценил критику Рамзана Кадырова в адрес СК и МВД России. Экс-министр госбезопасности ДНР заметил, что заявления главы региона вышли за рамки закона.
«Он как глава субъекта не может оценивать работу правоохранительных органов, вмешиваться в нее. Это категорически запрещено. Более того, есть даже ответственность — и административная, и уголовная — за вмешательство в правоохранительную деятельность», — высказал свою точку зрения специалист.
Пинчук добавил, что прежде в ходе интервью с главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым Чечню назвали регионом, к особенностям которого нужно привыкнуть. Подобные провокационные высказывания, по его мнению, вполне могли привести к критике со стороны чеченских властей.
При этом Пинчук уточнил, что последнее слово в данной ситуации все равно останется за главой государства Владимиром Путиным, который рассмотрит заявления Кадырова с точки зрения российского права.