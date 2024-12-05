В СК заявили о доказательствах по делу Мурдиева после критики Кадырова

В Следственном комитете (СК) России отреагировали на критику главы Чечни Рамзана Кадырова из-за дела 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, который обвиняется в нападении на прохожих. В рамках уголовного дела о хулиганстве правоохранители приняли необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего, а также причастных к нему лиц. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следствие узнало о сговоре пятерых подростков, которые избивали прохожих. Один из подозреваемых юношей провоцировал жертву, вступая с ней в словесную перепалку, после чего становился зачинщиком драки. Другие подростки в этот момент наблюдали за избиениями и давали советы о том, как стоит наносить удары. В некоторых случаях в драках принимали участие все пятеро.

Светлана Петренко Фото: sledcom.ru / Globallookpress.com

Один из наиболее громких случаев избиения произошел в сентябре 2023-го, когда пятеро подростков серьезно избили восьмерых, среди которых оказалось семеро несовершеннолетних. Все нападения были организованы на территории московских торговых центров. Действия подростков квалифицировали по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Доказательством также послужили видеозаписи, на которых были запечатлены драки.

В СПЧ России Кадырова призвали вспомнить о единстве права во всех субъектах страны

Член Совета по правам человека (СПЧ) России Ева Меркачева заметила, что критика Рамзана Кадырова в адрес главы СК России Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева звучит странно. Она заявила, что в России существует единство права, о котором не стоит забывать.

Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ) России

Меркачева допустила, что резкое заявление Кадырова могло быть подкреплено реальными нарушениями в деле 14-летнего Мурдиева, который в данный момент находится под домашним арестом. Тем не менее чиновница заметила, что критика от главы Чечни, где в силовых структурах также регулярно фиксируют нарушения, выглядит необоснованно.

Она напомнила, что чеченская прокуратура до сих пор не предоставила информацию о местонахождении Седы Сулеймановой, дело об убийстве которой было возбуждено следователями региона. О прогрессе в расследовании дела о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне также пока ничего неизвестно, подытожила член СПЧ.

Полковник ФСБ в запасе оценил критику Кадырова в адрес СК и МВД

Полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук оценил критику Рамзана Кадырова в адрес СК и МВД России. Экс-министр госбезопасности ДНР заметил, что заявления главы региона вышли за рамки закона.

«Он как глава субъекта не может оценивать работу правоохранительных органов, вмешиваться в нее. Это категорически запрещено. Более того, есть даже ответственность — и административная, и уголовная — за вмешательство в правоохранительную деятельность», — высказал свою точку зрения специалист.

Рамзан Кадыров Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пинчук добавил, что прежде в ходе интервью с главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым Чечню назвали регионом, к особенностям которого нужно привыкнуть. Подобные провокационные высказывания, по его мнению, вполне могли привести к критике со стороны чеченских властей.

При этом Пинчук уточнил, что последнее слово в данной ситуации все равно останется за главой государства Владимиром Путиным, который рассмотрит заявления Кадырова с точки зрения российского права.