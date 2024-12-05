Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят «не на своих местах». Что возмутило главу Чечни?

Кадыров: главы СК и МВД Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

Так чеченский лидер высказался о деле 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, который на данным момент находится под домашним арестом. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле».

Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом Мурдиева.

Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах Рамзан Кадыров глава Чечни

Кроме того, глава республики уточнил, что суд по делу подростка состоится 18 декабря. Политик выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.

Летом Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

В июне Александр Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и напомнил о последних терактах.

Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты (...) Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов Александр Бастрыкин глава Следственного комитета

Тогда руководитель Чечни посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами.

Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров отметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это закончится крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране. Политик подчеркнул, что сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. «Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил он.

Позже Кадырова разочаровал ряд мер властей России в вопросе миграции

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что если миграционную политику и необходимо менять, «то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».

По мнению чиновника, существующие сегодня способы решения миграционной проблемы напоминают ему «беспорядочную инквизицию» и средневековье.

Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко. Обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава Чечни резюмировал — властям необходимо понять, что среди мигрантов есть нарушители, но законопослушных среди них больше.