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07:02, 5 декабря 2024Россия

Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят «не на своих местах». Что возмутило главу Чечни?

Кадыров: главы СК и МВД Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

Так чеченский лидер высказался о деле 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, который на данным момент находится под домашним арестом. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле».

Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом Мурдиева.

Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кроме того, глава республики уточнил, что суд по делу подростка состоится 18 декабря. Политик выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.

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Летом Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

В июне Александр Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и напомнил о последних терактах.

Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты (...) Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов

Александр Бастрыкинглава Следственного комитета

Тогда руководитель Чечни посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами.

Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором

Рамзан Кадыровглава Чечни

Кадыров отметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это закончится крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране. Политик подчеркнул, что сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. «Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил он.

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Позже Кадырова разочаровал ряд мер властей России в вопросе миграции

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что если миграционную политику и необходимо менять, «то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».

По мнению чиновника, существующие сегодня способы решения миграционной проблемы напоминают ему «беспорядочную инквизицию» и средневековье.

Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко. Обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить

Рамзан Кадыровглава Чечни

Глава Чечни резюмировал — властям необходимо понять, что среди мигрантов есть нарушители, но законопослушных среди них больше.

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