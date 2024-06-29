Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре» и призвал срочно запретить никабы. Как это связано с последними терактами в России?

Глава СК Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре» комментариями в соцсетях

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и объяснил сказанные ранее слова о «Государственной дуре».

Во время мероприятия один из посетителей поинтересовался у государственного деятеля, следует ли запретить в стране религиозную одежду, полностью закрывающую лицо. Мужчина отметил, что власти стран Центральной Азии не разрешают носить этот предмет гардероба, и те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В ответ на это Бастрыкин заметил, что принять закон, запрещающий данный головной убор, — задача Госдумы. «Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — посоветовал глава СК.

Бастрыкин отметил, что не знает, почему в некоторых странах нельзя носить никабы, а в России — можно. Он призвал ввести запрет на их ношение и напомнил о терактах, произошедших недавно в российских регионах.

Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты (...) Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов Александр Бастрыкин глава Следственного комитета

Один из исполнителей теракта в Дагестане хотел сбежать в никабе

23 июня вооруженные террористы напали на синагогу и православный храм в дагестанском Дербенте. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале.

У одного из ликвидированных при нападении на религиозные объекты террористов нашли никаб. Мужчина, используя этот традиционный арабский элемент женской одежды, собирался скрыться после совершения теракта.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

После произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов. По его словам, эти головные уборы несвойственны для кавказских народов и дают мужчинам возможность скрываться с их помощью, а женщинам — проносить запрещенные предметы.

«С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — заявил он.

В России давно ведутся споры о никабах

В мае глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил вести запрет на ношение никаба. Он объяснил инициативу рисками распространения экстремизма. При этом общественник подчеркнул, что ношение такого головного убора уже запрещено в ряде стран Центральной Азии.

В данном вопросе его поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он отметил, что в случае принятия законопроекта о запрете никабов минимальный штраф за спрятанное лицо может составить 10 тысяч рублей.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В свою очередь, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что запрет на ношение данного предмета гардероба может вызвать напряженность в обществе. По его словам, ограничение будет выглядеть как нарушение норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание. Помимо этого, он подчеркнул, что в мусульманских странах могут расценить запрет на традиционные женские головные уборы как репрессии в отношении ислама.