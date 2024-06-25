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09:31, 25 июня 2024Россия

Один из исполнителей теракта в Дагестане хотел сбежать в никабе

В Дагестане у одного из ликвидированных террористов нашли никаб

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане у одного из ликвидированных при нападении на религиозные объекты террористов нашли никаб. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».

По данным канала, в никабе мужчина собирался сбежать, используя этот традиционный арабский элемент женской одежды, который носят некоторые мусульмане из неарабских стран.

Боевик собирался использовать скрывающий лицо никаб, чтобы скрыться после совершения теракта, утверждает канал.

Вечером 23 июня в Дагестане боевики напали на церковь и синагогу. По последним данным, жертвами террористических атак в Дербенте и Махачкале стали 25 человек.

Ранее в России предложили запретить никаб, исходя из соображений безопасности. Против этого выступил муфтий Москвы Ильдар хазрят Аляутдинов, который заявил о законности использования никаба мусульманами. Инициативу запретить скрывающую лицо одежду поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

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      Алан Босиков
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