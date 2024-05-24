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12:06, 24 мая 2024Россия

Муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба

ДУМ поддержит запрет никаба при выявлении связи его ношения с экстремизмом

Фото: Claus Bonnerup / imago stock&people / Globallookpress.com

Духовное управление мусульман (ДУМ) может поддержать запрет на ношение никаба — оставляющего открытыми только глаза головного убора — при выявлении связи этого атрибута с экстремизмом. Об этом заявил замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить никаб.

По словам Аляутдинова, ДУМ одобрит инициативу, если будет доказана связь ношения никаба с ростом радикальных настроений. При этом он подчеркнул, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба и считает более предпочтительным хиджаб — покрывающий волосы платок.

Ранее председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов заявил, что введение запрета на никаб может иметь негативные общественные последствия. По его словам, никаб является частью мусульманской традиции и его запрет может «разжечь определенные настроения», не уточнив, о каких именно настроениях может идти речь. При этом закрывающая лицо одежда запрещена в ряде стран с преимущественно мусульманским населением — Индонезии, Казахстане, Марокко. В 2023-м году аналогичные меры были приняты в Узбекистане.

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      Алан Босиков
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