Российская теннисистка выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Хертогенбосе

Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче Самсонова победила представительницу Канады Бьянку Андрееску. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минуты.

Для 25-летней россиянки это пятый титул в одиночном разряде на турнирах WTA. Самсонова является 15-й ракеткой мира. В составе сборной России теннисистка в 2021 году стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Российские теннисисты продолжают выступать на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.