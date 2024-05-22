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09:13, 22 мая 2024Россия

Глава мусульманской общины отреагировал на предложение запретить в России никаб

Глава мусульманской общины: запрет никаба будет иметь негативные последствия

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Запрет в России никабов — женских головных уборов, оставляющих открытыми только глаза — будет иметь негативные последствия. Такое мнение высказал председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов в интервью Ura.ru.

Ввести запрет на ношение никаба предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Маннапов назвал никаб частью мусульманской традиции. По его словам, запрет головного убора может «разжечь определенные настроения в обществе» в связи с тем, что часть исламской общественности может почувствовать себя ущемленной.

Глава общины отметил, что практика ношения никаба не получила в России широкого распространения. «Это какие-то единичные случаи», — сказал он.

Ранее носить скрывающую лицо одежду запретили в Узбекистана — стране, большинство населения которой исповедует ислам. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Подобные законы также действуют в Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы.

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      Алан Босиков
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