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16:36, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Узбекистане запретили носить скрывающую лицо одежду

Парламент Узбекистана принял поправки, запрещающие носить скрывающую лицо одежду

Фото: Unsplash

Парламент Узбекистана принял поправки в законопроект, запрещающие носить одежду, закрывающую лицо, пишет ТАСС

«Вводится мера административной ответственности за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые поправки направлены на поддержание общественного порядка и что подобные законы существуют в Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы.

Под исключение может попадать одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающая лицо по медицинским показаниям.

В настоящий момент законопроект направлен на одобрение в верхнюю палату парламента.

Ранее кенийский шахматист притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Спортсмен хотел добиться победы на турнире и получить призовые, однако попался на мошенничестве и был дисквалифицирован.

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    Алевтина Запольская
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