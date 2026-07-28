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18:01, 28 июля 2026 (обновлено: 18:07, 28 июля 2026)Экономика

Потребность России в поварах приблизится к миллиону человек

Минтруд России: К 2032 году России потребуется 860 тысяч поваров
Кирилл Луцюк

Фото: Tsurukame Design / Shutterstock / Fotodom

К 2032 году российской экономике потребуется 860 тысяч поваров. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. Его процитировало ТАСС.

Он уточнил, что 145 тысяч — это потребность в новых специалистах. Их государство надеется привлечь на создаваемые рабочие места и взамен тех работников, которые уходят на пенсию. По словам Платыгина, профессия, о которой идет речь, востребована в ресторанном бизнесе, гостиничном деле, социальном питании и туризме.

Ранее экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько предсказал острый дефицит кадров ждет такие сегменты российской экономики, как строительство, транспорт и логистика. Он уверен, что работодатели столкнутся с чувствительной нехваткой станочников, сборщиков, сварщиков и инженеров. Кроме того, серьезным спросом будут пользоваться водители, комплектовщики и грузчики. В розничной торговле и общепите образуется нехватка продавцов, кассиров, поваров и официантов. Не исключено, что обострится положение дел в медицине и образовании.

Исследования показывают, что в России самыми доходными творческими профессиями стали арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер.

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