Потребность России в поварах приблизится к миллиону человек

Минтруд России: К 2032 году России потребуется 860 тысяч поваров

К 2032 году российской экономике потребуется 860 тысяч поваров. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. Его процитировало ТАСС.

Он уточнил, что 145 тысяч — это потребность в новых специалистах. Их государство надеется привлечь на создаваемые рабочие места и взамен тех работников, которые уходят на пенсию. По словам Платыгина, профессия, о которой идет речь, востребована в ресторанном бизнесе, гостиничном деле, социальном питании и туризме.

Ранее экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько предсказал острый дефицит кадров ждет такие сегменты российской экономики, как строительство, транспорт и логистика. Он уверен, что работодатели столкнутся с чувствительной нехваткой станочников, сборщиков, сварщиков и инженеров. Кроме того, серьезным спросом будут пользоваться водители, комплектовщики и грузчики. В розничной торговле и общепите образуется нехватка продавцов, кассиров, поваров и официантов. Не исключено, что обострится положение дел в медицине и образовании.

Исследования показывают, что в России самыми доходными творческими профессиями стали арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер.