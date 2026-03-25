14:51, 25 марта 2026Экономика

Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

НСН: Одной из самых доходных творческих профессий оказался геймдизайнер
Кирилл Луцюк

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В России самыми доходными творческими профессиями стали арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер. Об этом заявила HR-эксперт Зулия Лоикова. Ее процитировало НСН.

При этом она обратила внимание, что на заработок влияет несколько факторов. Во-первых, оплата может варьироваться от проекта к проекту. Во-вторых, важен вопрос получения роялти. В-третьих, нельзя игнорировать неопределенность рынка, который серьезно изменился с появлением искусственного интеллекта.

Лоикова рассказала, что очень хорошо платят UX-дизайнерам, копирайтерам в медицине. Также можно выделить арт-директоров, которые могут быть выходцами из графического дизайна, контент-мейкерства. На второе место она поставила дизайнеров интерьеров, а затем кондитеров, шеф-поваров и стилистов. У последних доход может достигать 300 и 500 тысяч рублей.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что искусственный интеллект не способен совершать открытия, поэтому для того, чтобы избежать увольнения из-за конкуренции со стороны этой технологии, нужно получать творческую профессию.

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Раскрыта криминальная обстановка в Москве

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    Все новости
