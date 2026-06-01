20:17, 1 июня 2026

96-летний Клинт Иствуд завершил карьеру в кино

Евгений Шульгин
Фото: Bill Streicher / USA TODAY Sports / Reuters

Актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Об этом рассказал в недавнем интервью France 3 сын легенды Голливуда Кайл.

«У меня много хороших воспоминаний о совместной работе с ним. Но теперь он на пенсии, ему ведь уже за 95 лет. Мне повезло поработать с ним на многих фильмах», — заявил Кайл Иствуд.

Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма «Присяжный №2», которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте «Мужские слезы».

Иствуд прославился ролями в спагетти-вестернах Серджо Леоне «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой» и в полицейских боевиках франшизы «Грязный Гарри». С 1970-х он также поставил как режиссер 41 фильм, включая такие картины, как «Непрощенный», «Малышка на миллион», «Птаха», «Таинственная река», «Гран Торино» и «Космические ковбои». Он четырежды выигрывал премию «Оскар».

