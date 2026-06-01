Слуцкий: Лидерам евротройки нужно понять, что европейцы не хотят войны с Россией

Премьер-министру Британии Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу пора понять, что население Европы не хочет войны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что европейцы устали от Украины, превращенной в анти-Россию, поэтому не готовы тратить средства на навязываемую им войну.

«Население европейских стран не хочет обострения с Россией. И это пора понять, наконец, лидерам евротройки. Иначе их рейтинг, да и карьера, рискуют упасть якорем на самое дно», — написал парламентарий.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». Он напомнил, что большинство европейских лидеров сегодня допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.