Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:17, 1 июня 2026Россия

В Госдуме призвали лидеров Европы понять одну связанную с Россией вещь

Слуцкий: Лидерам евротройки нужно понять, что европейцы не хотят войны с Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Премьер-министру Британии Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу пора понять, что население Европы не хочет войны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что европейцы устали от Украины, превращенной в анти-Россию, поэтому не готовы тратить средства на навязываемую им войну.

«Население европейских стран не хочет обострения с Россией. И это пора понять, наконец, лидерам евротройки. Иначе их рейтинг, да и карьера, рискуют упасть якорем на самое дно», — написал парламентарий.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». Он напомнил, что большинство европейских лидеров сегодня допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    Рынок смартфонов рекордно рухнет

    Трамп заявил об отказе Ливана направлять войска в Израиль

    Стилист из Турции переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами

    Уехавший в США российский комик отказался считать себя несчастным

    Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

    Путин заявил о неотвратимом наказании после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Туристка заснула в номере с мужем и не проснулась на второй день отдыха на курорте Европы

    Боня похвасталась фигурой в трусах после травмы ноги

    «Желательно закончить до зимы». Зеленский дал распоряжение о скором прекращении боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok