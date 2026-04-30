11:24, 30 апреля 2026Россия

Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «поводов может быть предостаточно»

Медведев: Если говорить, что война неизбежна, она начнется
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». По его мнению, поводов и причин для этого может быть предостаточно, передает РИА Новости.

Медведев напомнил, что большинство европейских лидеров на сегодняшний день допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.

«Вы понимаете, куда эта дорога ведет, как это ни печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно», — обозначил Медведев, отвечая европейским политикам в своем выступлении на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Ранее Медведев заявлял, что США не вступятся за Европу в случае начала конфликта с Россией. Он призывал страны Евросоюза оценить собственные силы, прежде чем говорить о намерении «дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России». В частности, он указал на необходимость оценить военные производства, включая ядерную компоненту, а также степень защищенности объектов энергетики и транспорта.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Решившая удалить татуировки россиянка показала шрамы по всему телу после процедуры

    Юный россиянин поссорился с отчимом и вонзил в него нож

    Бероев призвал коллег посетить зону СВО

    Китайские автомобили перестали бояться российской зимы

    Хирург назвал скрытые причины боли в коленях

    Медведев высказался о посредничестве «ворующей президентов страны» в решении конфликтов

    Европейцы испугалисть остаться без защиты США

    Уехавший в Европу комик посмеялся над взявшим у Лукашенко интервью журналистом

    Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «поводов может быть предостаточно»

    Все новости
