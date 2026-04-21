Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 21 апреля 2026Россия

Медведев заявил о войне с Россией и любящей «сытно жрать» со стола хозяина Европе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

США не вступятся за Европу в случае начала конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Вашингтону действительно не нужна Европа — и ее совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина», — заявил Медведев.

Рассуждая о гипотетической войне, Медведев подчеркнул, что США не будут втянуты в этот конфликт по ряду причин, включая отказ Европы помогать в конфликте на Ближнем Востоке, а также проблемы внутренней политики. «И последнее, что ему [президенту США Дональду Трампу] нужно — это масштабный конфликт с нашей страной», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев призвал страны Европы оценить свои силы без учета возможностей США, прежде чем говорить о намерении «дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России». В частности, он указал на необходимость оценить военные производства, включая ядерную компоненту, а также степень защищенности объектов энергетики и транспорта.

«У европейских стран пока силенок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима. Но пока этого нет», — заключил Медведев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил о подготовке всех стран Европы к войне с Россией. По его словам, европейские государства хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok