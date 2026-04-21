Медведев заявил о войне с Россией и любящей «сытно жрать» со стола хозяина Европе

Медведев: США не вступятся за Европу в случае начала конфликта с Россией

США не вступятся за Европу в случае начала конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Вашингтону действительно не нужна Европа — и ее совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина», — заявил Медведев.

Рассуждая о гипотетической войне, Медведев подчеркнул, что США не будут втянуты в этот конфликт по ряду причин, включая отказ Европы помогать в конфликте на Ближнем Востоке, а также проблемы внутренней политики. «И последнее, что ему [президенту США Дональду Трампу] нужно — это масштабный конфликт с нашей страной», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев призвал страны Европы оценить свои силы без учета возможностей США, прежде чем говорить о намерении «дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России». В частности, он указал на необходимость оценить военные производства, включая ядерную компоненту, а также степень защищенности объектов энергетики и транспорта.

«У европейских стран пока силенок недостаточно, хотя они и занялись милитаризацией своих экономик и раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока с приглашением туда умирающего бандеровского режима. Но пока этого нет», — заключил Медведев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил о подготовке всех стран Европы к войне с Россией. По его словам, европейские государства хотят, чтобы Вооруженные силы России были связаны в зоне проведения специальной военной операции.