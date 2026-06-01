Опубликовано ранее неизвестное мистическое стихотворение основателя «Вагнера»

Левша Сцевола руку сжег в огне,

Чтоб доказать презренье к покаянью;

Так неужели мне мирскую правоту

Придется отыскать Иисусовым страданьем?

Потомки Каина не верят мудрецам.

Им слов не надо, надо только чуда,

Но разве ложь, что тысячи озер

Хранят горбы усталого верблюда?

Все линии сливаются в кресты,

Все ветры — в бури, все науки — в знанье,

Лучи – в сиянье утренней звезды,

Людские жизни — в вечное страданье.

Я видел сон: звенят колокола,

Гремит орган — мир в дымке умиленья.

Но веки приоткрыв, лишь вижу облака

В решетчатом окне и мир без измененья.