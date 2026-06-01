12:10, 1 июня 2026Россия

Опубликовано ранее неизвестное мистическое стихотворение основателя «Вагнера»

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Участник Русской весны, освещающий спецоперацию военный корреспондент Дмитрий Селезнев, выложил ранее неизвестное мистическое стихотворение основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Запись опубликована в канале Селезнева «Старый шахтер».

В стихотворении Пригожин рассуждает о страдании предавшего Христа Иуды, о судьбах человечества и описывает увиденный им странный сон.

Левша Сцевола руку сжег в огне,
Чтоб доказать презренье к покаянью;
Так неужели мне мирскую правоту
Придется отыскать Иисусовым страданьем?

Потомки Каина не верят мудрецам.
Им слов не надо, надо только чуда,
Но разве ложь, что тысячи озер
Хранят горбы усталого верблюда?

Все линии сливаются в кресты,
Все ветры — в бури, все науки — в знанье,
Лучи – в сиянье утренней звезды,
Людские жизни — в вечное страданье.

Я видел сон: звенят колокола,
Гремит орган — мир в дымке умиленья.
Но веки приоткрыв, лишь вижу облака
В решетчатом окне и мир без измененья.

Евгений Пригожин

Выложенное Селезневым стихотворение ранее не публиковалось. «Евгений Викторович Пригожин был талантлив во всем. Сегодня бы ему исполнилось 65 лет. Его, конечно, не хватает особенно сейчас», — подписал стихотворение он.

Ранее сообщалось, что вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина.

    Опубликовано ранее неизвестное мистическое стихотворение основателя «Вагнера»

